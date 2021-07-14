中新網報導，福建省人力資源和社會保障廳今天（14）日公布，日前，該廳印發了《關於面向台灣同胞開展職業技能等級認定工作的通知》(簡稱《通知》)，積極探索海峽兩岸融合發展新路，助力兩岸技能人才交流。《通知》指出，面向台灣同胞開展職業技能等級認定，繼續採認20種台灣地區職業技能資格，並鼓勵多元化評價方式。

據福建省人社廳有關負責人介紹，符合職業技能等級認定申報條件的台灣同胞，可向全省人社部門公布的各級各類職業技能等級評價機構申請評價，評價合格後由相應評價機構核發職業技能等級證書。取得職業技能等級證書的台灣同胞納入福建省技能人才統計範圍，並按規定申請職業培訓補貼。

在繼續採認台灣地區職業技能資格方面，評價機構可直接採認車床、銑床、美容等20個職業的台灣地區職業技能資格，並按照《福建省直接採認台灣地區職業技能資格目錄》核發相應職業技能等級證書。經採認的車床、銑床、美容等20個職業台灣地區技術士證書可作為在全省參加相應職業技能等級認定的申報條件。

此外，鼓勵支持有條件的評價機構選擇部分條件成熟的職業以線上考核等方式為台灣同胞提供職業技能等級認定服務。