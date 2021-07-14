國民黨今宣布聯合南投、雲林、花蓮、台東等四縣市委託合格藥商，向衛福部申請自購五百萬劑BNT疫苗。衛福部長陳時中今天表示，主要還是希望能有原廠的供貨證明，但目前三大團體採購捐贈的疫苗數量都已足夠，明後年的疫苗採購也在進行中，盼各界現階段將目標放在提升施打率。

南投、雲林、花蓮、台東等四縣市日前委託盛弘醫藥向食藥署遞件申請自購BNT疫苗，指揮中心昨天回應，經要求補件後仍發現有資料遺缺，將再發函要求業者補件，陳時中今天指出，自購疫苗最重要是希望能有供貨證明，若有才會考慮核准。

陳時中還指出，這次透過永齡基金會、台積電、慈濟三大團體的努力，目前所購買的量，已足夠目前使用，關鍵在於疫苗進貨的時間，而明後年的疫苗採購現在都在進行中，現在就是大家努力將施打率提高，防疫新生活需要你我依同努力。

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