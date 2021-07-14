桃園新增3本土確診 足跡有藥局、超市、五金行 15:412021/07/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市新聞處公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新聞處公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市14日新增3本土、1境外移入，其中2人為確診者接觸者，1人調查中。另外確診者足跡有大興藥局、千巧商店、博爾康生活藥局、自由聯盟超市龜山店、世貿五金行。 根據桃園市新聞處提供資料，7月14日確診者足跡包含大興藥局、千巧商店，12日為博爾康生活藥局、自由聯盟超市龜山店、世貿五金行。目前桃園累積確診者案例為862人，居家隔離人數為284人。 民代號召企業抗疫 捐千套防護衣守護台中 自強外監返家探親 性侵累犯2度闖民宅性侵 #藥局 #五金行 #桃園 #桃園市 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園確診＋2 社區仍有零星個案 04:102021/07/14 地方新聞 苗栗縣今增1確診死亡 因急性呼吸窘迫症候群過世 15:432021/07/14 生活 《產業》人口遷徙大盤點 十大移居熱點公開 14:172021/07/14 財經 台中今增2確診 為小黃司機、男家教接觸者 15:462021/07/14 生活 汎銓科技14日申請登錄興櫃股票 13:202021/07/14 財經 桃園大竹國中接種站遭民怨 校方急改善動線 10:392021/07/14 生活 本土新增17例 6人死亡 北巿確診10例最多 13:362021/07/14 生活 花蓮狂搖22次 氣象局：7日雙主震餘震 未來一周還恐有規模5強震 09:582021/07/14 生活 北市5確診者足跡曝光 曾搭3路線公車 逛遠百、東湖市場 09:482021/07/14 生活 桃連區放榜 全中運女將考上武陵 04:102021/07/14 地方新聞 中山附醫排班運將染疫插管 匡列30人1陽性 12:292021/07/14 生活 生活熱門新聞 在台接種AZ！留學生赴美須重打2劑莫德納 關鍵原因曝光 - 生活 堅持打莫德納恐GG 陳時中：未來接種以AZ為主 - 生活 桃園新增3本土確診 足跡有藥局、超市、五金行 - 生活 國民黨聯合4縣市自購BNT 陳時中提一條件 - 生活 想等BNT？前台大醫揭最慘下場：我不想烏鴉嘴 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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