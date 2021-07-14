桃園市新聞處公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市14日新增3本土、1境外移入，其中2人為確診者接觸者，1人調查中。另外確診者足跡有大興藥局、千巧商店、博爾康生活藥局、自由聯盟超市龜山店、世貿五金行。

根據桃園市新聞處提供資料，7月14日確診者足跡包含大興藥局、千巧商店，12日為博爾康生活藥局、自由聯盟超市龜山店、世貿五金行。目前桃園累積確診者案例為862人，居家隔離人數為284人。