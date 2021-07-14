台中市14日新增本土確診2例，分別為案15421太平區60歲男性與案15428西屯區27歲男性；其中案15421為案15375太平區68歲男性計程車司機的同棟房客；案15428則是案15386中區30歲男性家教的友人，均住院隔離治療中，衛生局已匡列接觸者採檢，針對足跡史全面清消，全力防堵疫情。

台中市衛生局長曾梓展說，案15421為太平區60歲男性，職業為防水工程，為案15375太平區68歲男性計程車司機的同棟房客，案15421於1至2週前曾與案15375聊天，7月9日至11日皆在工地工作，7月11日曾至十甲新光黃昏市場購物，7月12日被匡列為接觸者採檢，7月13日確診，Ct值33.4，目前住院隔離治療中。

曾梓展指出，運將匡列5名接觸者（同住1名、職場1名、親友3名)居家隔離與採檢，2名職場接觸者採檢列自主健康管理，並通知市場全面消毒，同棟其它房客共5人採檢均陰性，並於案15375確診時已匡列為居家隔離，不再重複匡列，全棟9名房有2陽性、7陰性，另追蹤運將搭載16名乘客，全陰性，市府持續疫調中。

另案15428為西屯區27歲男性，待業中，為案15386中區30歲男性家教的友人，近期因搬家，因此在舊家與新家間往返整理物品，案15386於7月5日至7月7日均有到案15428的租屋處協助搬家，因此7月12日已被匡列為接觸者採檢，7月13日檢驗陽性確診，Ct值21.7目前住院隔離治療中。已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，2名接觸者採檢列自主健康管理，目前4人陰性，3人檢驗中。