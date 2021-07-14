櫃買中心14日表示，對達航科技公司（4577）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，達航科技公司董事會於110年7月5日決議110年現金股利配息基準日，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。