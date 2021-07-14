美國通膨疑慮升溫，衝擊隔夜美股四大指數皆墨，台股早盤由電子大咖台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）等聯袂掌舵領軍，無奈面板、記憶體、車電等電子族群扯後腿，加以傳產指標股航海王、鋼鐵人同遭空擊雙雙落海，拖累指數開高殺低上沖下洗，一度下探17716點，上下震盪超過220點，尾盤因台積電(2330)獲買盤點火拉抬，收斂指數跌幅，終場加權指數下跌1.77點為17845.75點，保住5日線，成交值縮為5732.9億元。今日外資(不含外資自營商)買超153.1173億元，投信賣超31.8108億元，自營商賣超3.7074億元，三大法人買超117.59億元。

電子權值股今扮撐盤要角，權王台積電（2330）明日法說股價先暖身，今日開高走高觸及615元、收在613元改寫近3個月新高，帶動聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）等紛紛走揚，蘋果傳出要求供應商今年多生產9000萬支新iPhone消息激勵，蘋果鏈創惟（6104）、鈺創（5351）、鼎天（3306）亮燈漲停。記憶體族群華邦電（2344）昨是今非重挫7%，拖累旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步走弱。面板三虎因電視面板下半年報價恐逐月走低，彩晶（6116）、友達（2409）、群創（3481）賣壓沉重；車用電子族群同步熄火，華東（8110）、立凱-KY（5227）、台半（5425）、怡利電（2497）、朋程（8255）倒退嚕。

航海王、鋼鐵人持續遭空方打壓鼻青臉腫，貨櫃三雄長榮（2603）再吞跌停，陽明（2609）、萬海（2615）欲振乏力翻紅又翻黑，散裝族群四維航（5608）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、新興（2605）同步走疲，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）雙雙下跌1%相對有撐，中航（2612）逆勢亮燈漲停一枝獨秀。鋼鐵股賣壓續湧殺聲隆隆，彰源（2030）、千興（2025）打入跌停，新鋼（2032）、燁輝（2023）、聚亨（2022）、官田鋼（2017）等哀鴻遍野。金融股因金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）上半年大賺，今日同獲買盤敲進，股價分別漲近2.5%及 1.6%，拉抬類指向上挺升。

權王台積電（2330）法說會即將於明日下午登場，外資法人紛紛發表報告，普遍看好台積電第3季在旺季效應發酵，單季營收可望再創歷史新高，外資押寶法說行情，今日買超台股153.11億元，連3日買超達539.43億元。分析師指出，目前台股兵臨萬八關卡近關情怯，在多空勢力拉扯下，短線震盪難免，只要資金面仍在、美股表現持穩，短線上在股東會、微解封及美股財報等題材支撐下，推估市場偏多心態仍可延續，後續電子股的適時發動，料將是台股能否進一步向上挺進萬八的關鍵。

美股四大指數持續偏多，相繼創下歷史新高點，中期仍有利台股攻堅，外資及國內券商陸續將台股指數目標調高至萬九甚至二萬，開始步入旺季的電子類股表現強弱將是觀察指標。護國神山台積電穩站600元以上，明日法說如釋出正面營運展望，有機會帶動電子類股指數挑戰864高點，大盤可望強渡萬八關山。指數短中期暫看20日線至15159低點反彈以來的高點連線壓力18200點間，建議震盪或拉回時選股作多。近期盤面於萬八賣壓沉重，投資人需慎防追高，後市價量需同步上揚，方有利於多頭火種，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意晶圓代工、設備、封裝、矽晶圓、PCB、金融等族群。