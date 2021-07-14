路透社14日報導，因疫情再起，東奧從開始到結束都會在緊急狀態下進行，民間消費力最快恐怕要到8月底才有機會再增加。因此，日本第3季經濟成長率，恐怕會低於市場預估。

不過，外界對日本2021年第4季反而異常樂觀，因為上半年被壓抑的需求將會大幅反彈，景氣復甦亦可期待。

路透社指出，日本這個全球第三大經濟體的季增年率方面，第3季預估為4.2%，遜於6月預測的4.8%。同時，日本第2季也會從0.5%下修至0.4%。

一吉證券（Ichiyoshi Securities）直言，東京正進行緊急狀態，對民間消費應會有相當大的衝擊。那些被壓抑的需求可能會較預估來得更晚。也就是，第3季的需求量可能會在年底才爆發。

本周，日本政府重啟的東京緊急狀態，一直要到8月22日才結束。同時，東奧賽事時間是從23日至8月8日。社交禁令實施期間，居酒屋以及餐廳都必須縮短營業時間。

路透社表示，新冠病毒對日本內需市場造成重大衝擊，出外旅遊、餐廳用餐以及相關休閒等服務產業都被影響，日本2021年景氣恐怕很難看見讓人眼睛為之一亮的亮麗復甦。

日本首季經濟成長季增年率大幅衰退3.9%之後，8月16日將公布第二季經濟成長率。

至於日本第4季的季增年率預估為增加4.6%，略高於6月的4.4%成長預測。另外，本財年與下個財年的經濟成長預估，分別維持在3.6%與2.6%不變。

同時，本財年剔除波動較大的鮮食後，核心消費者物價指數將僅增0.3%，略高於6月預測的0.2%。