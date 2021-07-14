台灣微解封後，職棒賽事復賽開打，未來兩個月國際賽事也是天天爆棚！歐洲盃剛落幕，不到十天後，本月23日延遲了一年的東京奧運即將登場，帶動運動休閒股需求熱潮持續加溫，近期運動品牌股新公佈財報都有優於預期的好表現，永豐投信指出，隨全球大型運動賽事登場，加上疫情過後民眾更加注重健康生活及運動參與，也將持續推升運動休閒精品投資前景，近期市面上全球消費型基金多數有極為亮麗的表現。

中國引發拒買潮，近期又因航運費率飆漲，讓運動用品大廠叫苦連天，不過，這些都只是暫時性逆風，強調運動用品股是零售業中最引人注目的類股之一，甚至超越精品股，永豐主流品牌基金前十大持股中，多家主流運動用品大廠入列，包括：Nike、Adidas、Puma等。

6月底Nike公佈2021財年季度報告，營收較去年增長96%，為50年來最好的成績，股價也持續飆升；德國體育用品巨頭Adidas也公佈第一季關鍵財務數據，銷售額年增率達27%至52.68億歐元。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，第一季末跟著歐美解封的步伐，精品市場維持著報復性消費動能，接連帶動精品股價上揚；進入6月後，多家運動品牌相繼發佈優於預期的財報成績，加上全球各項重要國際體育賽事開打，未來兩個月全球運動賽會爆棚，天天有運動賽事可觀賞，更會帶來運動消費市場關注度與購買力，疫情對股價影響已在疫苗全球施打後產生抗體，民眾更加適應疫情發展後期如何參與國際賽事，同時也為運動休閒股價帶來長多支撐。

投資人可參考的精品消費基金尚包括：百達-精選品牌基金、GAM精品股票基金、保德信全球消費商機基金、野村全球品牌基金、法巴消費創新股票基金、富達全球消費行業基金、景順環球消費趨勢基金、街口全球時尚精品基金，荷寶環球消費新趨勢股票基金以及華南永昌全球精品基金等。