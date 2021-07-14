記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)因近期股價急漲逾3成，今（14）日起遭人工撮合「關禁閉」，致使開低走低重挫8.93％，終場大跌7.86％、收於25.8元。不過，公司2021年4～5月自結每股盈餘（EPS）0.42元，已超越首季0.4元，業績復甦動能看旺。

半導體封測市況自去年下半年起明顯轉熱，由於一線大廠產能供不應求，陸續取消價格折讓或漲價以反應成本上升，二線封測廠營運跟進受惠。典範受惠需求熱潮帶動訂單轉強、稼動率提升，去年第四季終止連5季虧損，今年以來營運表現明顯轉佳。

典範近期價量齊揚，近6個交易日漲勢達逾30.11％，13日成交量較近60日平均成交量跳增6.79倍、周轉率達14.24％。因連3個營業日達櫃買中心公告注意標準，股票於14～27日預收款券、改以每5分鐘人工撮合一次，並依規定公告自結財報。

典範公布5月自結營收1.63億元，月增1.35％、年增達85.5％，創近5年2個月高點。稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.21元，較去年同期虧損200萬元、每股虧損0.01元大幅轉盈。

累計典範4～5月自結營收3.24億元，稅後淨利0.71億元、每股盈餘0.42元，較去年同期虧損600萬元、每股虧損0.03元大幅轉盈，且已超越首季0.68億元、每股盈餘0.4元，創2014年第四季以來近6年半高點。

典範6月自結營收1.74億元，月增6.93％、年增達1.4倍，創近6年2個月高點，帶動第二季營收4.98億元，季增達21.27％、年增達92.82％，創6年新高。累計上半年營收9.09億元、年增達70.86％，創近6年同期高點。

展望後市，典範預期市場狀況將持續改善，將更專注於整體獲利，投注更多製程技術研發、設備改善及人員效率，維持既有產品及彈性製造排程，預期年產量仍可成長。法人預估典範第二季獲利續揚，有機會挑戰2007年第四季以來近13年半高點。