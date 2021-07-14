周三公布的官方數據顯示，英國六月通膨率進一步上升，來到2.5%，超過英國央行對該月的目標，為自2018年8月以來的最高位，亦高於五月的2.1%。

英國國家統計局(ONS)表示，食品、燃料、二手車、服飾和鞋類的價格上漲，推高了六月的通膨。

六月的讀數也高於路透調查經濟學家的預測，這些經濟學家多數預測六月的CPI會來到2.2%。

英國央行曾表示，隨著英國經濟從新冠封鎖中復甦，通膨率將達到3%以上的峰值。但英國央行也認為，通膨是短暫的，目前還不需要削減對英國經濟的刺激。

國家統計局指出，在排除食品、能源、酒類和香菸價格的核心通膨來到2.3%，高於五月的2.0%。

通膨的加速也反映出去年的需求疲軟，當時大多數商店關閉，消費者被迫待在家中。目前隨著經濟復甦，全球油價已上漲。

美國在前一日的周二發布六月通膨數據，消費者物價上漲5.4%，高於五月的5%。

英國統計局周三的數據也顯示，六月燃料價格，較去年同期大漲20.3%，為自2010年以來最大的漲幅。