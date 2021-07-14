行政院孩童家庭防疫補貼發放剛好滿月，申請率已達94.41％。教育部今(14)日表示，全國共計1299個郵局營業據點，7月15日起至9月30日期間加入服務行列，民眾可就近辦理申領。

教育部表示，6月15日起推出行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw），6月18日起迄今1個月，領到新台幣1萬元孩童家庭防疫補貼人數達215萬9651人，請領比率達94.41％，資料庫內共228萬7468人符合領取資格。

為方便民眾辦理，自7月15日起至9月30止，教育部開放到郵局臨櫃申領。教育部強調，為避免不必要的移動與群聚，符合領取資格者建議可優先利用網路申領，快速又便利；若利用實體ATM及郵局臨櫃領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。

教育部指出，相關紓困規定、措施等詳細資訊，公告於教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區，提供民眾查詢，同時也提供專人諮詢服務，教育部紓困免付費專線0809-098001或02-7752-3766。