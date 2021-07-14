宣導公費疫苗預約平台 侯友宜：收到簡訊才能預約 15:452021/07/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友提醒，收到簡訊通知才能預約接種疫苗。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今在防疫應變會議上宣導公費疫苗預約平台，表示預約登記到15日，1922簡訊13日至18日已通知50歲以上、18歲以上重大傷病、罕見疾病及高風險疾病，及18歲以上符合資格者，可預約接種。 侯友宜提醒，接到簡訊的民眾，收到簡訊就趕快預約接種疫苗，新北市預約接種地點有30個社區接種，36家醫院、29區衛生所、262家診所，接種期間從16日到22日，共有327個接種地點。 武俠手遊《我要練神功》事前預約、雙平台預註冊火熱開跑 打疫苗抽ipad 雲林逾7.5萬人預約 #預約接種 #宣導 #公費疫苗預約 #平台 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗預約僅中文版 移工團體：應落實多國語言 15:142021/07/14 生活 南投疫苗接種年齡下修 預計22日全數打完 20:042021/07/14 生活 超商預約疫苗享優惠 04:102021/07/14 時尚消費 新北今確診2例 侯友宜：防疫應不分顏色團結在一起 16:332021/07/14 生活 領先全台！澎湖開放18歲以上民眾不限疫苗廠牌預約施打 12:412021/07/14 生活 確診創新低 侯友宜：疫苗覆蓋率不足 成果是靠民眾配合 17:292021/07/14 生活 職場》4大超商開放預約疫苗 流程超Easy不再「霧煞煞」 17:332021/07/14 生活 疫苗預約平台委外預算不清不楚 網轟：公開透明都是屁 10:332021/07/14 政治 唐綺陽預約疫苗成功 意外洩「真實年紀」網全驚呆 21:262021/07/14 娛樂 重災區解封有步驟 侯友宜：19日會有新一波解封類別 09:072021/07/14 生活 疫苗登記平台大塞車惹民怨 民進黨團：全世界非常羨慕 11:462021/07/14 政治 生活熱門新聞 桃園新增3本土確診 足跡有藥局、超市、五金行 - 生活 劉宥彤T恤見總統遭罵沒教養 他翻唐鳳小英一張合照綠粉全靜音 - 生活 下周恐有3個颱風？大雷雨遇狂震 鄭明典揭小心這個問題 - 生活 大學前沒考第二過 學霸進台大醫學系超慘下場曝光：崩潰到就醫 - 生活 在台接種AZ！留學生赴美須重打2劑莫德納 關鍵原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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