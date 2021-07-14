新北市長侯友宜今在防疫應變會議上宣導公費疫苗預約平台，表示預約登記到15日，1922簡訊13日至18日已通知50歲以上、18歲以上重大傷病、罕見疾病及高風險疾病，及18歲以上符合資格者，可預約接種。

侯友宜提醒，接到簡訊的民眾，收到簡訊就趕快預約接種疫苗，新北市預約接種地點有30個社區接種，36家醫院、29區衛生所、262家診所，接種期間從16日到22日，共有327個接種地點。