為了增進社團的互動與交流，Facebook 今（14）日起將更新社團的互動方式，管理員可指定特定成員為社團「專家」，更可舉辦「你問我答」為社團成員即時解惑。多項更新將讓全球超過 7000 萬個 Facebook 社團的管理員和版主，在社群中建立更輕鬆的交流與更有意義的互動。

當 Facebook 社團成員們針對不同主題討論時，具備豐富經驗與知識的專家常活躍於社團中分享資訊、激發靈感到解決疑惑。不同於原本的管理角色，Facebook 特別推出「社團專家」的徽章，讓管理員選擇社群中學有專精的活躍成員，邀請對方擔任別具意義的角色。

社團專家將會在社團中收到顯示於其帳號下的徽章，以便社團成員更容易找到指定專家的貼文和內容。透過由管理員與社團專家共同舉辦的「你問我答」，社群專家將可更即時回覆成員的疑問並分享相關見解。部分社團已經可以在電腦版和行動版上使用此項功能。

不同於原本的管理角色，Facebook 特別推出「社團專家」的徽章。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook 社團可透過管理員與社團專家共同舉辦「你問我答」，邀請社群專家即時回覆成員的疑問。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook 將針對一些健身和遊戲專家展開測試，讓他們選擇特別擅長的主題，例如瑜珈或特定遊戲。社團管理員可透過搜尋這些特定主題，發掘尚未加入社團的相關專家，並邀請對方以社團專家的身分加入該社團。為了讓專家們能夠更輕鬆與社群互動，Facebook 也推出自動邀請（automatic invites）功能，邀請近期與粉絲專頁互動的粉絲加入專家建立的社團。隨著社群日益成長，專家就能夠建立更多互助協作的平台，共同討論與分享內容。

近期 Facebook 已推出實況主粉絲社團（Streamer Fan Groups），這是專為小規模創作者設計、並由專家主導的社群類型，並以遊戲玩家為主要對象。實況主粉絲社團有助於讓更多遊戲玩家看到實況主的直播，也能協助實況主打造社群，在直播結束後也能與粉絲培養緊密的互動與聯繫。

除了透過 Facebook 貼文和留言交流，未來在社團中將可陸續透過更多方式分享資訊與知識：（1）提出問題：當大家在社團貼文中提出問題時，該貼文的格式將會自動升級，以鼓勵其他成員分享建議、資訊或看法。（2）在社團中建立現場廣播包廂：Facebook 於今夏將正式開放在社團中使用現場廣播包廂功能，專家和社群將可更輕鬆地透過語音體驗對話分享想法和獲取靈感。（3）舉辦「你問我答」：社群成員以文字方式進行即時問答。已回答的問題將會顯示於具有互動功能的可滑動卡片堆，所有問題則可在「你問我答」的留言區查看。