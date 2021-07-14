新冠疫情衝擊各行各業，讓弱勢司法保護對象生活更難。金門地檢署與金門高分檢結合福建更生保護會攜手紓困，及時發送慰問金和米、油、麵線與口罩等防疫生活物資，幫助他們度過難關。

兼福建更生保護會董事長的金門高分檢檢察長洪培根與金門地檢署檢察長戴文亮強調，在法務部的「加快」、「加強」、「加碼」的3大核心原則下，提供弱勢受保護管束人慰問金及關懷物資，讓他們的生活日常適時獲得支援。

此次在〈金門縣榮譽觀護人協進會〉理事長蔡育仁及〈財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會〉主委莊水池主動捐贈慰問金和米、油、麵線，福建更保會也相對提供物資及慰問金下，透過郵寄、宅配及匯款方式，讓每一位司法保護對象都能拿到內裝生活和口罩等防疫物資的「抗疫關懷箱」以及各2000元的現金，十分實用。

同時，相關單位也協助將弱勢更生人及馨生人自營產品，納入法務部司法保護商家中，列為紓困採購團的團購對象，提供更多元的行銷通路，協助紓解疫情帶來的經營壓力。