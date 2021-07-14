以往永安區人口密集的永安里、新港里幾乎下大雨就會淹水，永安區重要的排水幹線「北溝排水」，民進黨立委邱志偉爭取台電、中油及水利署經費支持，工程在近期陸續動工，預估明年底將完工，完工後將改善淹水情形。

「北溝排水」第2、3期工程高達3.5億的經費，工程在近期陸續動工，預估2022年底將完工。邱志偉表示，永安里、新港里的淹水問題已久，因為治水經費龐大以致於遲遲無法改善，永安區鄰近中油液化天然氣廠、興達發電廠，兩大國營事業有義務協助改善地方民眾的生活環境，在經過多次協商後，國營事業終於點頭同意各支應1.5億的經費，加上水利署補助5000萬的預算，工程才順利落實。

高雄市水利局指出，永安區永安里及新港里因為地勢低窪，所以容易有積淹水困境；北溝排水是當地主要排水幹線，其中，第2期工程主要是進行北溝排水下游段護岸整治，將永安支線銜接北溝排水，並加大北溝排水的通洪斷面，增加洪水容納量。第3期工程辦理北溝排水的上游護岸工程，以利新港里內水能順利排出。

由於北溝排水附近魚塭係抽取海水進行養殖，工程進行之前需先整理、收納養殖管線，工程還需配合沿線魚塭作業期程，工期需求時間較長。

另外，永安社區也有排水工程將會接續進行，總經費超過1億元，都由邱志偉爭取水利署經費補助，其中，永達路排水箱涵工程，將讓永安社區的內水可以快速排至北溝排水，工程預計在今年8月間可以完工。