嘉義木材工廠火災濃煙直竄天際 幸無人受傷 15:482021/07/14 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣民雄鄉一木材加工廠發生火災。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄鄉一木材加工廠發生火災。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣民雄鄉一木材加工廠發生火災，濃煙直竄天際。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣民雄鄉秀林村一家木材加工廠今天下午近2點時發生火災，因廠內推置不少木材，黑煙直竄天際，嘉義縣消防局出動人車到場搶救，下午3點10分左右火勢控制。 嘉義縣消防局表示，該處是木材加工廠，為1層樓鐵皮屋面積約300平方公尺，出動15車35人前往搶救，未有人員受困受傷，火勢約3點10分左右控制，目前殘火處理中。 台南將軍漁港驚傳火燒船 濃煙直竄天際 消防灌救中 中市太平區鐵皮工廠火災 延燒5家連棟工廠幸無人傷亡 #直竄 #天際 #木材加工廠 #嘉義縣消防局 #出動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南東區大樓驚傳火災 20多名住戶睡一半嚇醒竄逃 09:042021/07/08 社會 滙豐台灣企金同業處負責人中野泰直 助台企接軌國際ESG 04:102021/07/11 專題周報 佛系3星座不愛計畫 堅持船到橋頭自然直 18:462021/07/08 運勢 天雨路滑 國三嘉義段4車連環撞 2人受傷送醫 19:382021/07/12 社會 《國際社會》累計確診直逼900例 雪梨封城至少延至月底 14:342021/07/14 財經 美食外賣拚澎湃 大直英迪格美國頂級帶骨牛小排四人分享餐開賣 09:212021/07/14 生活 民眾黨民調直逼兩位數 柯P：疫情過後再來討論 16:552021/07/12 政治 台中驚悚工安意外 外籍移工遭倒塌木材重壓頭頸斷裂亡 10:022021/07/12 社會 嘉義縣消防局爆恐嚇毆打醜聞 消防局長：當事人已記過、調職 13:212021/07/12 社會 台中電杆起火延燒民宅 9人受困3樓勇消搶進全救出 08:492021/07/12 社會 台北大直英迪格酒店中秋禮盒開賣 8／6前早鳥優惠85折 14:502021/07/09 生活 社會熱門新聞 獨住北市旅館沒退房 房務察看驚見44歲男猝死 - 社會 丁允恭酒駕肇事警方說明 本尊親自回應了 - 社會 前總統府發言人丁允恭酒駕擦撞機車 酒測值0.23騎士輕傷 - 社會 苗栗男遭恐怖白雷擊斃 警疑「藍芽耳機」成禍根 - 社會 婦想念女兒獨闖車站迷路 警一查身分驚呆：簡直活歷史 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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