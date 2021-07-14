嘉義縣民雄鄉一木材加工廠發生火災。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣民雄鄉一木材加工廠發生火災，濃煙直竄天際。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣民雄鄉秀林村一家木材加工廠今天下午近2點時發生火災，因廠內推置不少木材，黑煙直竄天際，嘉義縣消防局出動人車到場搶救，下午3點10分左右火勢控制。

嘉義縣消防局表示，該處是木材加工廠，為1層樓鐵皮屋面積約300平方公尺，出動15車35人前往搶救，未有人員受困受傷，火勢約3點10分左右控制，目前殘火處理中。