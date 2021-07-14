國內疫苗到貨時程不穩定，近來民間確定購入BNT疫苗，有媒體詢問是否考慮莫德納和BNT混打？專家諮詢小組召集人張上淳回應，國內新冠疫苗的施打，都是由疫苗諮詢小組中的專家討論並取得共識，期待看到更多科學證據。

先前疫苗諮詢小組曾針對AZ加莫德納混打進行討論，但最後並未同意採行。張上淳說明，當時雖然國際上有看到AZ加BNT施打的效果相當不錯，也沒有重大不良反應，但未看到AZ加莫德納的施打方式，因此諮詢小組才會建議，國內可考慮透過臨床試驗來收集科學證據。

至於莫德納和BNT這兩種mRNA疫苗混打是否適合？張上淳回應，諮詢小組會參考國際上的資料，如果有足夠科學證據認為這樣是可行的，當然可以考慮這樣的施打模式。

他強調，有些人覺得A加B可行，就直接衍伸到A加M也可以，或許不同專家有不一樣的意見，不過最後要在疫苗諮詢小組達到一個共識，相信多數委員會希望能看到有足夠的科學證據。