大自然溪流孕育豐富生態系統外，也潛藏大雨後土石氾濫的危機。過去，水利單位以巨大高聳的防砂壩攔阻土砂，水泥桎梏水域生態。如今，農委會水土保持局積極推行新型態「可調式防砂壩」，兼具防災與改善溪流生態棲地環境。

目前，高雄市桃源區拉庫斯溪及東庄溪就是運用可調式防砂壩，將防砂壩結構體解構跟重組，利用元件做防砂壩的組合，每個元件加上螺帽的使用，結構上都是一節、一節的，整組可以拆卸下來，也可以再組回。

如同變形金剛般的組合與拆卸，可調式防砂壩可因應河道土砂變遷而做出調整，以滿足溪流不同時期的輸砂、防災或生態需求。面對誕生於自然界如怪物般的災害，它會變化出不同的型態面對，在關鍵時刻，發揮作用。

高雄市水利局說14日說，可調式防砂壩徹底顛覆既有的設計觀念，使防砂壩藉由縱材及橫桿組裝達到防災功能外，也可藉由其逐漸卸除恢復自然生態。在建立之初就思考迴歸之路，賦予防砂壩生命的周期，也使防砂壩成為河溪棲地環境復育的守護者，才能有永續健康的河川生態環境。

桃源區的水壩因水流匯集處，風景壯麗，令人為之驚艷，疫情前常吸引許多遊客慕名而來，也變成爆紅打卡景點。區公所呼籲，此處是非屬公告的水域遊憩地點，禁止戲水，遊客自駕至該處時，曾經造成農地毀損，也發生當地農民農園被恣意採摘的情形，請民眾發揮公德心，以免觸法。