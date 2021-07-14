台灣出口表現大勝新冠疫情！本土疫情5月中旬爆發至今尚在三級警戒，現正面臨疫情控制與經濟解封兩難的考驗，就有再一家經濟研究機構等不及了要公布好消息。台灣綜合研究院14日上修2021年台灣經濟成長預測，自去年12月底的3.53％至最新的5.12％，但前題是第三季時疫苗在國內大規模施打，整體經濟逐步解封。

台綜院表示，本土疫情全球進入後疫情的解封反彈，當前國外需求湧現，上半年迄今國內生產與出口表現居於歷史高位，支撐國內成長動能，優於該院去年底的預測，部分民生內需發展雖受到疫情警戒的壓抑， 所幸疫情沒有衝擊製造生產能量，台灣的進出口均創新高，下半年起進入 傳統旺季，全年表現應可樂觀看待。

出口帶動製造業的生產用電增加，台經院分析，雖然去年上半年基期較低，因當時疫情突然全球大流行而供應大斷鏈，而該項低基期反而有助於提振今年上半年各月份的年增率表現， 製造業產能增長與雙位數之出口訂單增幅支持下，第二季生產用電強勁，5月份高壓以上售電量較去年同期成長 9.9％，6月份年增率增幅亦有5.3％表現。

台綜院設計的台彎整體產業用電量模型，推估4、5、6月經濟成長率分別為 9.2％、7.1％、4.0％，其中半導體、電子零組件、石化、塑膠、鋼鐵、機械等主要業別的電力景氣燈號，皆呈現景氣熱絡的紅燈。