日前一名熱心民眾在外運動途中於巴拉卡公路拾獲「COVID-19疫苗接種紀錄卡」交由淡水警分局興華派出所協尋失主，值班警員張承瀚找到失主，原來這名失主是外送員，當天接種完疫苗就弄丟接種紀錄卡，外送員對警員感到很感謝。

淡水警方張承瀚發現黃色卡片上，除了姓名外並無其他身分資料可以聯繫，於是便將姓名輸入警政系統查詢，經過層層篩選後再一一撥打電話詢問是否有人遺失「疫苗接種紀錄卡」，皇天不負苦心人，終於找到了失主前來認領。

原來遺失人是名擔任外送員的謝姓男子，當天接種完COVID-19疫苗，回到家後才發現「疫苗接種紀錄卡」不翼而飛，正在煩惱之後該如何施打第二劑疫苗時，幸運地接到警方的通知，前往領回時頻頻向員警表示感謝。

7月11日下午一名騎著單車的民眾拿著在路邊拾得的「疫苗接種紀錄卡」走進淡水警分局興華派出所交由警方處理，警員張承瀚查看黃色卡片上只書寫了接種人的姓名，並無其他資訊，只好於警政系統上查詢後，再一筆一筆耐心地比對撥打電話詢問，最後終於聯繫到不慎遺失卡片的謝姓男子，

謝男表示，當天接受交通部外送人員 COVID-19接種專案施打疫苗，沒想到騎車回家路上放在口袋的「疫苗接種紀錄卡」不慎遺落在三芝區的巴拉卡公路上，幸好被熱心的民眾拾獲交給興華派出所，也感謝員警的協助讓他的「疫苗接種紀錄卡」失而復得。

淡水警分局呼籲民眾外出時應注意並妥善保管好自身物品，倘若拾獲他人遺失物無法通知遺失人時，應交由警察機關處理，由警方通知遺失人領回，拾金不昧不僅是種美德，失主心存感激的同時，自己內心也會充滿喜樂。