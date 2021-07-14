日將與英聯手研製下一代戰機引擎

英國官員已證實，日本和英國政府正在討論，可能聯手研製驅動日方下一代F-X戰機的航空發動機技術。

據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）13日報導，要是計畫真的實現，將由雙方頂尖的航空推進巨擘IHI公司（IHI Corporation，前稱石川島播磨重工業），以及勞斯萊斯（Rolls-Royce）帶頭合作。

英國國防部發言人說，與日本的提案和英國政府的「未來空戰系統」（FCAS）專案有關，而在這專案裡，「暴風」（Tempest）是關鍵要角。事實上，英方在2020年末時，就和義大利和瑞典簽訂3方諒解備忘錄，同意研製「未來空戰系統」。

「和國際盟友合作是『未來空戰系統』戰略的核心，這將使我們在本世紀剩下的時間裡，免受與日俱增的威脅，」英國國防部發言人說，「除了跟瑞典和義大利的合作夥伴關係外，我們也在探索和日本開發子系統的機會。」

勞斯萊斯說，它與IHI可能的合作立基於它在亞洲國家的強大產業關係基礎上。而據朝日新聞報導，日本政府消息人士透露，早在6月7大工業國集團（G7）在英格蘭舉行峰會時，日本首相菅義偉就和英國首相強森（Boris Johnson）在會外會中討論過相關議題。他們說，日本自衛省官員6月底訪英，和英國國防部官員會談，以敲定細節。

日本新一代戰機

不過，由於戰機的組裝主要由日美共同進行，日本和英國是否能順利合作，仍有待觀察。而這雙向合作目的不僅在於降低成本，也在於拓展相關裝備出口的機會。

日本91架F-2戰機預定從2035年左右開始退役，而新一代戰機將加以取代。根據2018年底定案的「中期防禦計畫」（Medium-Term Defense Program，MTDP），新戰機研發將由日本企業主導，並邀集國際合作。

日本防衛省2020年選定三菱重工業主導新戰機研發，而三菱則選了美國國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）當研發夥伴。洛馬官員今年已數度訪日，和三菱重工官員商討專案。一名防衛省消息人士坦承，日本也在擔心，是否能從專案中把引擎切割出來，和英國公司合作。