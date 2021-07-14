花4千萬招待縣民1日遊挨轟　台東縣府：疫後振興經濟

「台東縣政府將斥資4200萬招待縣民一日遊」，縣議員黃治維14日發現縣府辦理「接力挺台東」5個標案，將招待2萬4000位縣民、共600團次到縣內觀光旅遊、並附贈伴手禮，讓黃質疑對於產業振興實質效益、另是否刻意規避政府採購法，引起民眾譁然；縣府回應，盼疫後振興台東觀光。

黃治維批「台東人到台東微旅遊對於產業振興有實質幫助？」，據縣府招標資訊系統顯示，4個勞務、1個財物招標案已全數上標，其中台東市及離島、南迴線、東海岸各900萬和伴手禮600萬，預計19日、20日招標。黃質疑4200萬拆5個標案，是刻意規避政府採購法勞務採購1000萬以上查核上限，他直言身為監督者，不能接受公帑被浪費，批「還不如加發萬元補助貧困家庭比較實在」。

針對採購案內容，安排2萬4000個縣民在縣內1日遊，供午餐和晚餐，每餐不得低於400元，必須於今年12月10日前完成，被不少人質疑是消化預算，怒批誇張「休瀚」，台東人為什麼要玩台東、哪種人可以申請？針對退休老年人辦理？並認為案子應是由旅行社承攬，加上一日遊不必住宿，對當地旅宿業沒有幫助，因此對於觀光產業實質幫助相當有限。

饒慶鈴坦言，因熱氣球嘉年華活動將縮小規模，原編列的部分預算將轉投入振興，因此超前部署歸畫專屬台東的疫情振興，盼透過「擴大內需」振興經濟，首波計畫以4200萬元預算行銷台東在地產品，並推出專屬台東人的在地微旅行，透過到部落、社區旅遊，及購買在地伴手禮刺激消費，預計創造5倍達2億元的商機，讓基層的旅遊、交通運輸、餐飲、農業等動起來，進一步復甦經濟。