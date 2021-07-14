準上櫃新兵多媒體視訊轉換控制晶片安格(6684)，看好USB Type-C的產品日益普及、影像轉換需求日益提升，加上疫後帶動WFH(居家辦公)將成常態下，市場需求持續擴大有利於未來營運表現，今年上半年每股賺1.36元，相較去年同期大幅成長，惟半導體產能吃緊，安格下半年成長率還是會受制於產能，面對成本調漲，安格也會轉嫁給客戶。

安格具有優異高速訊號介面設計能力，可以反應市場需求規格，並有客製化產品，提供客戶一站式服務，現階段主要業務為USB Type-C(USB-C)視訊轉換晶片以及DisplayPort視訊轉換晶片等的設計開發及銷售，應用於終端筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、顯示器等外接裝置上，受到小米、華為、聯想以及歐美消費電子客戶等大廠的青睞。

安格進一步表示，相較競爭對手需要多晶片搭配才能提供的完整功能，安格僅需要一顆晶片就能搞定，讓客戶產品的PCB板更加的輕薄短小，客戶也能用相對較低的費用滿足所需。

Gartner預估，2021全年筆記型電腦出貨量達2.7億台，年增加20%，2022年更可望達到3.1億台、年增加11.4%，因為在影像轉換上，HDMI仍為目前消費性產品之主要影像規格，故目前市場USB Type-C連接轉換至螢幕、TV、投影機等消費性終端裝置需求量相當大，可望帶動USB Type-C外接式擴充器的需求，同步帶動安格營收上揚。

總經理藍世旻表示，全球晶圓產能吃緊，安格主要投片中芯，封裝則全數在台灣，包括超豐(2441)、華泰(2329)等，過去一年非常吃緊，現在業績也受限於產能限制，去年開始也做了很多轉製程的動作，下半年成長率還是會受制於產能，年成率不會像上半年這麼高。

安格今年第一季毛利率成長到55%，藍世旻表示，安格毛利率的變化主要還是來自於產品組合的優化，會將成本漲價部分與客戶溝通，轉嫁給客戶。

安格109年營收3.44億元，年增加36.56%，每股獲利為2元，全年毛利率約51%；今年第一季營收更是已經來到1.37億元，每股獲利1.36元，相較去年同期每股賺0.21元大幅度成長，單季毛利率成長到55%，第一季持續受到半導體產能吃緊關係，安格將產品集中在高毛利率的USB Type-C產品、營收占比達72%，Vedio產品則降到21%。