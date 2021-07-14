新北市疫苗剩餘數量全國最多，遭到綠營民代質疑，新北市副市長劉和然表示，新北市這幾天排的是65到69歲的長者，施打到15日，這些年齡層長者人數達26萬人，疫苗20萬劑是合理數量，剩太少才要擔心這些長者可能打不到。

劉和然說，現階段討論施打率跟剩餘量沒有意義，新北剩餘量有20萬劑，這4天施打對象65歲到69歲人數多達26萬9000人，還有20萬劑是合理數字，「如果剩餘不是最大，才是我們要擔心的」，代表長輩沒辦法打到。

劉和然也說，他也要位基層說話，新北疫情相對嚴峻，醫護同仁不僅要照顧病人，還要幫忙施打疫苗，除了院內施打，還要到接種站支援，另外還有第七類也是由中央跟醫療院所洽接。

劉和然說， 現在有許多聲音，如果是無心的，可以去現場了解，聽聽長者與第一線人員的聲音，會被感動，如果是用惡意挑剔，再多操作還是無法模糊中央疫苗數量不夠的問題，也麻煩收手，政治操作大可不必，要給第一線同仁鼓勵。

侯友宜也補充，謝謝辛苦工作醫護人員，你們真的很辛苦，長者最多，讓接種疫苗防疫過程中能夠穩穩控制，趕快施打，讓疫情控制回到安全生活。

劉和然也補充，雖然7月16日後由中央接手系統預約，但施打還是地方政府負責，這個工作不分中央、地方，會持續努力讓國人有更好的防禦力。