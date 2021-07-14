「高雄好家載」11個合作市場、夜市。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府首創「高雄好家載」上線1個多月，7月再聯手11處市場、夜市推出「周周有感 天天回饋」活動，凡外送地點在周邊3公里內就可訂購，積極搶攻宅經濟。

雖然目前微解封，但高雄餐飲仍不開放內用。經發局長廖泰翔表示，透過「高雄好家載」舉辦優惠活動，鼓勵市民朋友透過外送，減少出門群聚風險，更幫助受影響市場及夜市攤商與店家維持生計。

廖泰翔指出，「高雄好家載」目前有7處市場、4處夜市、超過350攤加入，上架總商品更逾3400項，這次集結商家推出優惠活動，希望大家「呷厚道相報」，邀請親朋好友一起使用，市府也祭出百元折扣優惠逗陣拚經濟。

龍華市場阿珍蔬果行老闆娘表示，「高雄好家載」結合市場推出外送服務以來，顧客反映相當便利。世韋肉品老闆也透露，「高雄好家載」助攻攤商業績成長，業績提升近2成，希望再透過行銷活動，吸引更多新舊顧客使用。

好家載陳姓常客也表示，透過跨攤點餐送到家，下班回到家餐點、飲料也送到了，在家享用真的很方便，尤其熱門名攤美食線上點餐不用排隊，讓他直呼是「小確幸」。