東元經營權之爭持續延燒，菱光科技董事長黃育仁，不滿達勝伍創業投資公司董事長郭冠群未與菱光洽商鈺叡股權交易案，反而是私下將鈺叡股權出售給他個人及妻子、關係人，損害達勝伍公司及鈺叡股東6家壽險公司權益，14日到台北地檢署告發達勝伍公司董事長郭冠群、董事林秀玲、鄭慧明、鐘依華、監察人陳協和5人背信罪。

黃育仁指稱，菱光先前已函知達勝伍公司，擬以優於市場可能或潛在買家之價格買受達勝伍創投公司所持有之全數銓叡公司股權，故郭冠群人在接獲菱光公司函文後，於出售鈺叡股權前，自應與菱光商議買受鈺叡股權細節，始能獲取達勝伍創投公司及宏泰、遠雄、國泰、台灣、全球、中國人壽6家壽險公司股東出售鈺叡股權極大化利益。

但郭冠群等人在出售鈺叡股權前，卻故意不與菱光公司商議買受鈺叡股權事宜，逕自決定出售鈺叡股權給郭冠群夫妻、光元實業、東安投資、趙元旗、高順發等人，導致達勝伍創投公司及6家壽險公司股東喪失提高售價機會。

甚至郭冠群夫妻竟私下與達勝伍創投公司進行交易，顯然是惡意不與菱光洽談買受鈺叡股權事宜，而欲獲取私利，損害達勝伍公司及6家壽險公司股東權益，涉嫌背信。