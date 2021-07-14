通通都說NO！國家通訊傳播委員會（NCC）今日召開委員會，一口氣駁回包括富邦集團董事長蔡明忠旗下台固媒體，要下架年代集團的東風衛視台、MUCH TV、壹電視新聞台、年代新聞台，大豐電收購TBC（台灣寬頻通訊），及中天綜合台申請新增製播三節新聞暨於週間黃金時段製播新聞性政論節目共三案。

富邦蔡明忠與年代練台生互槓多時，台固所屬永佳樂、紅樹林、觀天下、鳳信、聯禾等5家系統與大新店民主提出申請東風衛視台、MUCH TV、壹電視新聞台、era news年代新聞、非凡新聞台、好萊塢電影台及非凡商業台等7個基本頻道及停播1個供訂戶免費收視之付費頻道 WakuWaku Japan，被視作是給年代集團下馬威。

NCC今日決議，此案涉及多個長期為民眾收視之新聞頻道異動，且申請人並未檢附替代頻道優於原頻道之具體證明文件，亦無相關資料以分析所擬替代之頻道較原頻道對消費者權益可能衍生之影響，經委員會議綜合考量後不予許可。

大豐電大股東戴永輝收購TBC上層管理公司65％股權交易案，NCC強調，南桃園等5家系統經營者負債比率幾無改善，甚至不降反增，而在前述負債比率尚未有改善跡象前，現有經營者即尋求經營權之轉讓，顯有僅將TBC有線電視集團充作短期買賣轉讓標的、未重視長期經營規劃之重大疑慮，無益於我國有線電視產業健全發展。

中天綜合台營運計畫擬製播新聞之節目規畫變更案，擬新增製播三節新聞暨於週間黃金時段製播新聞性政論節目。NCC表示，該頻道為綜合頻道，營運計畫以製播綜藝節目為主，戲劇節目為次，2020年審理前揭頻道換照時，已促使擴大對本國綜藝及戲劇內容之投資，特增列相關負擔；另要求其營運計畫應與新聞台及娛樂台內容規劃有所區隔，本次變更申請與前揭換照要求顯有未符。