桃園市新增3本土、1境外移入，本土案例中，2人為居家隔離採檢確診。1人自覺有症狀快篩陽性，就醫確診，目前已經匡列親友5人居家隔離，持續疫調尤其是中壢親友圈。另外桃園5日1境外移入案15155原本要從台北集中檢疫所返家隔離，但基因定序為Delta病毒，將續留台北隔離。

桃園市長鄭文燦表示，疫情正在收斂中，但是還沒有清零，社區還有幾個隱形的傳播鏈仍然具有風險。他說，確診案例中，1人有症狀快篩陽性，後來採檢確診，已經匡列居家隔離親友人數5人，目前正在疫調，希望掌握交友圈，特別是中壢地區。他說，清零階段，每個個案都非常重要，另外2確診者，都是確診個案接觸者，已經列為居家隔離，採檢後確診。

他說，最後清零階段的確有隱形傳播圈，需要全部掌握，隱形傳播圈需要疫調、追蹤，需要匡列隔離。他也說，若是高危險群可以到醫院採檢，或者居家快篩採檢，或者打1922，由市府安排採檢，希望大家做好採檢工作。

衛生局長王文彥說，5日時桃園案15155，20多歲男子從英國境外移入，入境待在台北的集中檢疫所，原本14日要返家居家隔離，但是基金定序為Delta病毒株，因此繼續待在台北集中檢疫所隔離。