全國微解封第2天，台南市包括夜市、景點、藝文場館等陸續解封開放，台南市長黃偉哲說，針對未落實防疫目前共查獲3起夜市違規，包括大東夜市打麻將群聚、善化夜市夾娃娃機、永康區鹽行夜市未落實實聯制，衛生局長許以霖說，行政調查後，將視情節輕重依傳染病防治法開罰。

黃偉哲說，從昨天開始微解封，市府後續也會陸續滾動檢討一些農業場域或風景區場域或其他場域，包括相關管理狀況，如果管理狀況不好的，例如夜市群聚一而再、再而三發生，勸導不聽的話，將會採取比較嚴格的裁罰，但如果是個人店家不配合，也會請夜市業者約束店家，避免「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，影響夜市整體營運。

針對今天全國疫情從20幾例降到10幾例，除了4個縣市，其他縣市都加零，他說，要維持這個成果，必須有健全心態，也就是未來疫情如能長此以往加零，是最好的，如果沒有辦法，就會像許多國家一樣，解了又封、封了又解，除非一直維持三級警戒，確保疫情持續在低檔徘徊。微解封是按部就班來做，沒辦法一步到位，但疫情隨時起起伏伏，大家仍要做好防疫。

他說，亞洲新加坡、日本、韓國等，一再發生疫情，又一再解除，解除後又一再發生，歐洲各國也一樣，解了又封、封了又解，只要封了，疫情就下降，降了後解封，疫情馬上又上揚，如果重複好幾次這種情形，只會形成防疫疲乏。

但黃偉哲也說，有些國家疫苗涵蓋率高達50％以上、60％以上、70％以上，也都陸續面臨新變種病毒威脅，疫情確診人數又開始，但死亡率則持續往下探底，所以，國人對於疫苗的期待、對疫苗需有正確觀念，「別的國家走在前面，都有例子給我們看。」