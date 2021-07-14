民進黨立法院黨團今早召開線上記者會，民進黨團書記長羅致政14日在會中上指出，台中市、新北市的疫苗接種率為六都最低，是把平均接種率壓低的後段班學生。台中市議員羅廷瑋不滿說，新北、台中是全台人口前兩大城市，確診數也比高雄多，依人口的疫苗配撥比率，新北、台中竟然不如高雄跟桃園，「難道民進黨分配疫苗也要分藍綠？」

羅廷瑋指出，接種率的定義是「指疫苗的預防接種中，實際接種人數佔應該接種人數的比例」，目前台灣能打疫苗年齡層訂在18歲以上，台中市18歲以上人口是234萬5725人，目前台中完成第一劑疫苗施打是42萬1234人，正確施打率是17.95％。

羅廷瑋不滿說，民進黨引用錯誤數據，意圖誤導民眾，更何況羅致政身為新北市立委，面對新北疫苗配撥比率比高雄、桃園還低的不公平情況，不聞不問，還敢跨區胡謅，這就擺明民進黨根本把疫苗分配政治化，將綠營執政縣市與藍營執政縣市差別待遇。

羅廷瑋表示，世界各國都在朝解封之路邁進，只有台灣還在爭吵疫苗接種率誰多誰少，說到底就是台灣的疫苗數不夠，過去一年中央政府說的超前部署，現在看來荒謬至極。

羅廷瑋指出，中央分配疫苗數量明顯不公平，不論以人口數為標準或是以確診數為標準，台中市的疫苗分配率都不該是倒數第二。請民進黨立委們不要只會噴政治口水，防疫的路途上大家都希望加快疫苗接種普及率，沒有任何一個地方政府會存著疫苗不提供民眾施打。