夏語心出外景秒睡，王仁甫不斷模仿她誇張的睡姿。（東森綜合台提供）

代班主持人嚴立婷笑說自己是打呼界的林志玲。（東森綜合台提供）

東森綜合《今晚開讚吧》明晚（15日）將播出有失眠困擾跟超好睡的藝人上節目分享好睡跟不好睡的優缺點，主持人羅時豐透露自己從小沒有一天準時到校，原因是每天都睡過頭，以前剛出道時錄影也常常遲到，自嘲說：「我現在是坐著拼命睡，躺著卻又睡不著的那種。」秒被代班主持人嚴立婷笑虧：「很多人都這樣啊！我公公就是這種。」眾人笑翻直呼：「這是初老症狀」。

好睡派代表的夏語心表示嗜睡也是種困擾，吐槽自己根本是被麻醉針刺到，她分享有次出很輕鬆的外景、早早收工回飯店洗澡準備睡覺，正當她拉完筋有睡意時，身體竟在往後呈現45度時，「我睡著了，在空中睡著了！且0.5秒後整個人摔在枕頭上，被我自己嚇醒。」超誇張的行為被眾人嘲笑：「是飯店有鬼吧！」、「中邪、被鬼壓床！」、「太離奇了！」

嚴立婷表示自己跟老公張智峰都是很好入眠的人，「但他好睡到一個深層的時候，你會以為是不是有火車開過去，很吵！」驚人的打呼聲讓她超氣，惹得她常常起床後會遷怒別人，而打呼聲算小的她，更笑稱自己是打呼界裡的林志玲。

黃馨儀則透露疫情期間，小孩在家一直製造災難，讓沒睡飽的她理智線狂斷。而有一對兒女的嚴立婷也同樣崩潰，某天兒子請她幫忙設定網站，「他拿了果汁起來喝，然後說唉唷不是這個啦！接著就把果汁打翻在我新買的電腦上。」

她瞬間爆炸，把疫情間累積的火一次爆發，怒罵：「你永遠都是這樣，東西都不放好，你這個習慣跟你爸一樣……」飆罵一輪後，她才聽到耳邊傳來窸窸窣窣的聲音，這才發現兒子的同學全聽得一清二楚，老師還在她罵人的時候暫時離開，傻眼說：「那天我超想挖個洞鑽進去。」《今晚開讚吧》每周一至周五晚8點在東森綜合台播出。