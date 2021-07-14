路人驚呼！屏東市午後突降冰雹 低窪地區淹水 16:162021/07/14 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東市午後降下冰雹。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市午後降下冰雹。(林和生攝) 路人驚呼！屏東市午後突降冰雹 因午後對流雲係發展旺盛，氣象局14日下午針對南部地區發出大雷雨即時訊息，屏東市區更一度下起冰雹，讓民眾對於突如其來的天氣景象皆紛紛在網路社群分享。 國家災害防救科技中心也發布訊息，針對屏東市提出二級淹水警戒，屏東測站1小時測得累積雨量達56毫米，不少低窪地區都出現淹水情況，所幸並未傳出災情。 大盤萬八乍現 台股基金後市看俏 高市青年局號召「新創高雄隊」 年底參展拚商機 #屏東市 #大雨 #冰雹 #對流 #雷雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場》屏東枋寮醫院抗疫成功 枋山小農生計可望回正軌 17:502021/07/14 生活 《匯市》美元走升 新台幣重現28字頭 09:452021/07/14 財經 高雄六龜一級淹水警報 屏東天降冰雹 10縣市豪大雨下不停 15:092021/07/14 生活 花4千萬招待縣民1日遊挨轟 台東縣府：疫後振興經濟 13:002021/07/14 政治 花4千萬招待縣民1日遊挨轟 台東縣府：疫後振興經濟 16:022021/07/14 政治 高收債後市看俏 17:412021/07/14 財經 韓國單日確診增1615例創新高 非首都圈防疫升級 13:312021/07/14 國際 《電子零件》法人看旺後市 欣興高檔續揚 13:092021/07/14 財經 綠委批中市接種率6都倒數第1 台中市府反駁 20:592021/07/14 政治 高雄關攔截百萬包走私菸 市值逾7千萬全查扣 16:432021/07/14 社會 長崎異國風情必喝下午茶3選 平戶市百年武士宅邸變身咖啡店 10:132021/07/14 生活 生活熱門新聞 桃園新增3本土確診 足跡有藥局、超市、五金行 - 生活 劉宥彤T恤見總統遭罵沒教養 他翻唐鳳小英一張合照綠粉全靜音 - 生活 下周恐有3個颱風？大雷雨遇狂震 鄭明典揭小心這個問題 - 生活 大學前沒考第二過 學霸進台大醫學系超慘下場曝光：崩潰到就醫 - 生活 在台接種AZ！留學生赴美須重打2劑莫德納 關鍵原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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