屏東市午後降下冰雹。(林和生攝)

路人驚呼！屏東市午後突降冰雹

因午後對流雲係發展旺盛，氣象局14日下午針對南部地區發出大雷雨即時訊息，屏東市區更一度下起冰雹，讓民眾對於突如其來的天氣景象皆紛紛在網路社群分享。

國家災害防救科技中心也發布訊息，針對屏東市提出二級淹水警戒，屏東測站1小時測得累積雨量達56毫米，不少低窪地區都出現淹水情況，所幸並未傳出災情。