東勢區農會成立蔬果截切場，進軍現切水果市場，每日最大產量1500盒。（王文吉攝）

東勢區農會蔬果截切場建置自動削皮機，採半自動方式生產。（王文吉攝）

台中山城盛產梨子、柿子及柑橘等，素有水果之鄉美譽。因應消費習慣改變，東勢區農會進軍現切水果市場，於多功能集貨場成立蔬果截切場，製程控制在15度以下低溫，聘僱10名員工清洗、分切時令水果，供應超商、超市及台中地區飯店等業者，每日最大產量1500盒。

因應現代社會以小家庭為主及民眾消費習慣改變，東勢區農會爭取農委會及市府補助600萬元、自籌500萬元，共斥資1100萬元，於去年9月成立「蔬果截切場」，並取得ISO22000國際食品認證，成立期間輔導供果契約農戶通過產銷履歷認證，透過農會既有行銷包裝鮮果。

台中市農業局也輔導東勢區農會研發安全衛生冷鏈截切鮮果，並透過光波檢測、冷鏈、無菌截切及包裝等處理，達到質優、高品質的截切鮮果，以供應超商、超市、飯店，甚至舉辦大型會議或活動等業者鮮切即食水果盒或水果杯，增加水果銷售發展及蔬果產品多元化。

蔬果截切場場長羅凱哲表示，東勢區農會蔬果截切場，是目前全台唯一由農會成立，聘僱10名員工，設有自動清洗機、削皮機及去心剖半機，採半自動方式生產；全場維持在15度以下低溫作業，員工都需全身穿著防護衣，並經消毒後才能進場作業，以減少細菌滋生。

羅凱哲說明，水果需經冰水及次氯酸水清洗殺菌，接著截切、秤重、包裝，供應超商或超市的水果盒，約重150公克至400公克，至於飯店的迎賓水果為200公克的水果杯。主要以中部及台灣當季水果為主，例如目前盛產的梨子、西瓜及芭樂，秋天則有甜柿、蘋果等。

農業局指出，東勢農會水梨品牌及保價收購建立完善體系，現在轉攻截切市場相當有競爭力，除提升水梨次級果品價值，也能幫助其他地區農特產加工多元化營造多贏局面。