國安會高層將有異動。即將於本月16日屆退的國安局副局長胡木源，將接掌國家安全會議副秘書長，也是第一位接掌國安會的首位警界出身官員。

胡木源會接任國安會副秘書長並不意外，除了這幾年他在國安局出份歷練，且在立院對國安議題有相當握答詢外，加上得刑事專長，對於掌握國內治安狀況都有加分作用。

另外前參謀總長黃曙光也將接任國安會諮詢委員，並借重黃曙光主導潛艦國造經驗，持續督導首艘潛艦建造，這項人事可望近日發布。

胡木源為中央警察大學49期行政科畢業、國立中正大學犯罪防治研究所碩士，歷任台灣省警務處刑事警察大隊偵查員、組長、刑事警察局副隊長、督導、隊長、高雄市政府警察局刑事警察大隊長、新興、三民第二分局長、嘉義縣警察局局長、刑事警察局副局長、彰化縣警察局、台中市警察局長、保安警察第三總隊總隊長、警政署警政委員及刑事警察局局長，新北市警察局長、國安局副局長。