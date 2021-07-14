一名赴美讀書的女留學生日前表示，在台灣打了第一劑AZ，到了當地卻發現不被承認，須改打兩劑莫德納，原PO表示留學生接種疫苗的規定，每個學校都不太一樣。不過，美國目前沒有可以銜接第一劑AZ疫苗的措施，因此若想拿美國的疫苗證照，就要按照當地的疫苗接種程序打。

一名女網友在Dcard發文表示，在大家都沒有意願打疫苗的時候，她就自費打了AZ疫苗，結果五月台灣本土疫情爆發，政府暫時停止自費接種疫苗，她感覺打到第二劑的機會很渺茫，便想說到美國念書的時候再打，怎知到了美國AZ疫苗卻不被承認。

女網友指出，因此她必要重新打過兩劑疫苗，這樣等於她最後其實會打三劑疫苗，讓她好奇不知道有沒有人遇過相似的狀況，她也特別記錄自己打完疫苗後的身體狀況，表示，她現在21歲、沒有任何慢性疾病，三劑疫苗打完都沒吃普拿疼緩解。

女網友分享，在台灣打第一劑的AZ疫苗，大約是在下午五點左右接種，打完當天都沒有不舒服，直到隔天早上才感覺暈暈的、很想睡覺，接著就開始發燒畏寒，但相關症狀持續到第三天下午就緩解，第四天就無大礙了。

女網友也說，第一劑莫德納疫苗，是在美國早上10點的時候打的，接種完幾小時，手臂持續痠痛，下午開始發燒、畏寒和暈睡，最後更是直接略過當天的晚餐，隔天的身體狀況差不多，直到第三天早上才逐漸好轉。

女網友透露，第二劑莫德納疫苗一樣是早上10點就去打，接種完幾個小時後手臂微酸痛，但可以正常吃晚餐，同一天晚上8點身體慢慢發熱，逐漸感覺到身發熱、畏寒，半夜睡覺身體很燙，但是隔天就退燒，第三天就沒症狀了。

女網友表示，不管是AZ還是莫德納疫苗，兩者打完隔天都出現發燒、畏寒的狀況，但接種AZ疫苗容易嗜睡、莫德納則是手會酸痛。

貼文引起網友討論，「保護力滿滿，好羨慕」、「怎麼不說政府為什麼要讓台灣人打外國不承認的疫苗」、「台灣就疫苗不夠死不承認」、「希望台灣趕快開放混打疫苗」。

另也有許多人擔憂只打AZ疫苗是否不能入境美國？原PO更新貼文回應，留學生打疫苗的部分，美國各校的規定不同，對於疫苗的要求也不一樣。但她主要是想表達，美國施打證明中，不能加上曾打過的AZ疫苗，因為「美國目前沒有可以銜接AZ第一劑的措施及相關政策，如果想拿美國的疫苗證照，那就要去打他們完整的疫苗程序」。

根據MyGoPen網站上的資訊表示，美國政府並無規定未接種新冠疫苗或接種不符美國FDA或 WHO核准的疫苗者不能入境，但美國部分大學確實規定學生需在開學以前完成疫苗接種，但接種的要求依不同學校會有所不同。