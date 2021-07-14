插畫家謝立聖PO出電費單，一期要6896元。(翻攝自謝立聖FB)

冷氣不冷電費還要繳近7千元！知名插畫家謝立聖今天PO出一張電費單，一期竟然要繳6896元還吹不冷，無奈表示房東說要裝新冷氣已經2年，結果來了三個師傅都說是騙錢的、換掉，讓他心冷「吹著不冷的冷氣、繳著最貴的電費，房東擺爛，那就搬家吧！」

謝立聖在臉書表示，疫情期間房租沒少給房東一毛錢，也沒慢過一天繳房租，跟房東說冷氣壞很久，他卻說要等冷氣優惠時幫忙換新，一等就是2年，好不容易房東叫的冷氣師父來了，但因為安裝現況超過原本基礎安裝的範圍，要加收管線耗材費用，房東一聽到要加錢就把師父罵回去，一直喊對方詐騙集團。

謝立聖表示，今天收到7月的電費通知單，一期電費6896元，冷氣還不冷，「就這樣吹著不冷的冷氣，繳著最貴的電費，房東擺爛」，心灰意冷決定搬家，更指出房東全家移民澳洲，偶爾回台灣一趟，這裡除了冷氣外，其他全部家電都是他自己的，就冷氣最破。自嘲電費加上房租三萬多，都可以去住飯店。

對此，網友紛紛留言：「都可以繳房貸了」、「這電費太誇張，你的一期大概是我們家半年的電費了」、「這電費真的太驚人了！」、「6800元太扯了又不是開餐廳」，還有網友表示，「我營業用電還比你低餒，輸惹六台冰箱在跑，輸給一台冷氣」。