消費者物價指數不斷攀高，推升金融市場上通貨膨脹壓力，但在寬鬆政策並未改變的前提下，各國股市並未出現劇烈變動，有分析師就認為，美股屢創新高，歐股也接近歷史高點，但是亞股處在相對低點，因此現在是買進的時間點，此外，他也認為大陸科技股被低估，看好未來發展前景。

CNBC報導，針對下半年的股市布局，摩根大通股票策略分析師Mixo Das表示，「亞洲企業在第二季的獲利有機會比一年前增加60至70%，如果大環境的經濟開始穩定，亞洲股市有機會大幅上漲，在2月份的高點後，亞股已經下跌很多，估值降至正常水平，因此我們認為是一個時機點。」

儘管馬來西亞、越南、韓國等國都因為Delta變種病毒入侵而爆發新一波疫情，但Mixo Das認為影響不大，並以印度股市為例，疫情大規模爆發並未衝擊股市，顯示投資者仍看好該國的經濟基本面。

至於大陸股市方面，Mixo Das持續看好科技股的發展，「儘管成長速度會因為遇到嚴格的審查趨緩，但大陸的科技公司還是很有前景，且這些公司的估值都相對低，因此我們認為是值得等待的選擇。」

Mixo Das補充說道，「我們看到許多具有耐心的投資者已經開始關注這些企業，並認為在未來的5年、10年甚至15年後會延續好的發展，大部分的答案是肯定的。」