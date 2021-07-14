在計畫趕不上變化的疫情年代，英國里茲國際鋼琴大賽金牌得主陸逸軒，5月返台隔離，6月原本應在台演奏兩場獨奏會，卻遇上台灣本土疫情爆發，已完成14＋7天隔離的他，內心也隨著變化起起伏伏，他將這段心路歷程化為演奏，錄製成線上音樂會和聽眾分享，本周末推出。

長年定居波士頓，陸逸軒表示，去年一整年歐美疫情爆發，他的音樂會幾乎全取消，這回難得能重返舞台，他十分期待，雖然最後沒能有公開演奏，錄製成線上版也是難得的記錄，「我知道音樂會取消時，一度很失望，但我也已經很習慣了，雖然21天隔離很辛苦，但這趟來台仍是值得。」

除了演奏，影片裡還有陸逸軒的訪談，由鋼琴家陳冠宇與他對談，陳冠宇表示，回顧陸逸軒從5月7日回來台灣，「在5月12日疫情爆發，音樂廳要封館到6月8日，那天正好是他第一場音樂會。」

陳冠宇表示，「雖然第一場音樂會已確定取消，但隔天的台南場，團隊仍抱有一絲希望，每天關注疫情動態，心情像在洗三溫暖。」

陳冠宇說，所幸，在台積電文教基金會的協助之下，陸逸軒能以線上音樂會的方式，完成這趟台灣行，「整場在台南文化中心錄製，過程中我們都遵守當時的規範，室內不得超過5人，大家很努力地完成了。」

陸逸軒現年23歲，已是國際重要比賽、英國里茲國際鋼琴大賽的金牌得主，他和台灣淵源深厚，父親是台灣人，母親為上海人，雙親皆從事電腦工程工作。

線上音樂會陸逸軒為觀眾準備了舒伯特曲目，他表示，舒伯特的音樂很豐富，很有層次，能透析人性，包含了生命的苦痛與甜美。

音樂會播出時間為7月17日到8月15日，播放平台包括台積電文教基金會YouTube、鴻宇國際藝術YouTube與Facebook、MUZIK閱聽古典樂YouTube＆AIR。