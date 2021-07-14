前公懲會委員長石木欽任最高法院法官期間，與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義買進翁的公司股票，去年遭監院彈劾移送懲戒法院審理。昨庭訊時，監院代表陳先成表示，本案5名合議庭成員有偏頗，當庭聲請迴避。對此，提案彈劾的監委王美玉、高涌誠今天說，該案審理背離公民及政治權利公約的公平法院原則，無法追求個案的公平與正義。

監委說明，首先，審判長吳景源在未經調查即認定石木欽「違法情事輕微」，並認同他迴避聲請狀所稱「清白，遭遇有計畫的抹黑以帶風向，致名譽受損」說詞。石在6月11日提出委任代理人聲請狀給懲戒法院，吳立即在當天就准予石在言詞辯論程序由代理人到庭，且違法開啟6月29日第一次言詞辯論程序，違反公平法院原則，各項爭點則因石不在場，無法透過訊問、對質加以釐清事實，違反職權主義的真實發見原則，執行職務顯有偏頗。

其次，監院彈劾案向來依據憲法增修條文與監察法規定公告周知，職務法庭無庸調查，故監院一再懇請合議庭就職務法庭懲戒案件審理規則第35條有關「移送程序或程式違背規定」，是否包括憲法所定「彈劾程序」？也就是先確認職務法庭針對監察權的「彈劾程序」有無審判權，應先做出「中間裁定」，並請懲戒法院在未做出「中間裁定」前，應先停止「調查證據程序」，以避免違反權力分立與制衡原則，侵害監院彈劾權核心領域。

然而，合議庭並未依法採中間裁定方式，說明詳細認定理由，讓訴訟程序依法走下去，是否有意圖透過違反「權力分立與制衡」方式，最後給予石木欽不受理之判決嫌疑，合議庭審理過程，顯有偏頗。

第三，吳景源於第一次開庭時，違反職務法庭辦理懲戒案件應行注意事項第7點所定言詞辯論程序，將原本應於調查證據與辯論階段的程序，在第一次言詞辯論程序就進行，似有偏頗違反審判中立及違反正當法律程序。

另外，合議庭懲戒法院法官曹瑞卿、林英志及參審員柯格鐘、蘇淑貞，監院當庭同時聲請迴避。監委表示，監院將再行具狀聲請懲戒法院職務法庭第一審第一庭全體成員迴避。