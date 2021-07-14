台南市議員謝龍介要台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，桃園市長鄭文燦表示，目前紓困按照產業、個人、職業發放，他估計全台灣會有820萬人請領補助，但是對全體不分貧富方式發放，到底對經濟振興效果多大，這部分應該評估。

鄭文燦說，目前紓困按照產業別、個人、職業發放，目前他看到的情況是，紓困人數比去年多了一倍，包含擴大急難紓困、勞工紓困貸款、職業工會紓困補助等等，台灣預估到820萬人，大概是全體國民三分之一。

鄭文燦認為，如果要採全體不分貧富方式發放，到底對經濟振興效果多大？應該評估，他說，謝龍介、黃偉哲也是好意因此通通有獎，但是在疫情振興階段，如何把錢用的有效，照顧疫情影響個人、企業可以討論。

鄭文燦最後說，有些國家如美國發放2000美金補償方式，到底要照類別分，還是不分可以討論。他說，這段時間已經做的有820萬人受益，這部分應該先完成，若社會覺得還不夠，我覺得可以再討論。