台積電、永齡基金會採購1000萬劑BNT疫苗，價格含冷鏈等落在31至35美元之間。藍委陳玉珍3月時曾以此質詢衛福部長陳時中，陳卻說「從沒看過31、32美元這種BNT價格」，但後來他又說，「以前的眼睛沒辦法看到現在的結果」，引起輿論譁然。前立委沈富雄直言，聽陳時中講的話，他現在的權力似乎都比總統的緊急命令還兇狠。

中央疫情指揮官陳時中3月下旬曾在立法院針對「買不到BNT疫苗」一事開脫，認為31、32美元的價格不可能買到，稱「自己沒看過，怎麼想腦袋就是想不出這個數字」，但日前他又改口稱，以前的眼睛沒辦法看到現在的結果，並強調疫苗市場千變萬化。

針對陳時中的這番話，前立委郭正亮在政論節目《少康戰情室》中(完整版下集27:40開始)表示，陳時中這句話是有問題的，因為東洋那個合約很多人都有看到，他怎麼會沒有看到？沈富雄則說，「就疫苗問題，我不太深責陳時中，我覺得這是超過他，我想連蘇貞昌大概都沒話講」。

郭正亮認為，「應該是國安會議決定的」，沈富雄回應，「是的，而且主要是蔡英文在想」，郭正亮接著說，「對，可是他不能說30塊他沒見過」。沈富雄直言，陳時中的思維、講法，和行政院發言人羅秉成差不多，因為他們能升任這些職位，是沒有民意基礎的，「你仔細聽他的話，現在陳時中的權力比總統的緊急命令還兇、還狠，疫苗要給誰？什麼能動？哪一個不能動？他說了算，我覺得他是從老總統以降，除了老總統，他最有權威了」。