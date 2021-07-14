亞弘電(6201)前6月合併營收為19.35億元，年成長46.59%，由於音訊產品需求穩定，且匯率及原物料價格平穩，加上公司已調整價格，亞弘電表示，第3季獲利應該會比第2季好，審慎樂觀看待下半年；今天股東會通過每股配息3元。

亞弘電今天舉行股東會，亞弘電以電子音訊產品起家，之後再跨入小家電產品及家庭保健產品，目前電子音訊產品包括：DJ/樂器設備、混音機、黑膠唱盤；小家電產品包括：果汁機、食物料理機、咖啡機、電毯、除濕機、除濕輪、空氣清淨機；家庭保健產品則涵蓋血壓計、體脂計、沖牙機、額溫槍等。

目前音訊產品占亞弘電營收約60%，小家電及家庭醫療保健產品約占40%。

亞弘電前6月合併營收為19.35億元，年成長46.59%，其中第2季獲利受到原物料價格上漲及匯率波動影響不小，不過第3季新台幣匯率及原物料價格趨於平穩，且公司已漲價反應成本，亞弘電表示，第3季獲利應該會比第2季好。

展望下半年，亞弘電表示，下半年看起來會比4月、5月好一點，但因貨運較難掌握，出貨仍須配合客戶拉貨而定，下半年可望與去年同期差不多。

亞弘電109年合併營收為35.11億元，營業毛利為7.64億元，合併毛利率為21.77%，稅後盈餘為2.98億元，年成長24.69%，每股盈餘為3.35元。