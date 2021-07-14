由於觀望氣氛濃，14日日股走跌，日經指數收28,608.49點，跌109.75點或0.38%。同時，東證收1,963.16點，跌4.48點或0.23%。不過，本周迄今，日經已漲2.4%，東證也漲近2.7%。

IwaiCosmo證券認為，股市大漲之後，獲利回吐賣壓出現，市場也正靜待企業公布財報結果。還有，美國通膨飆高，因此聯準會主席國會聽證會所發表的言論也格外重要。

6月美國消費者物價指數（CPI）飆到13年來最高，至於核心CPI年增4.5%，更創1991年11月以來最大增幅。聯準會主席鮑爾在美國時間周三與周四兩天的證詞，市場認為將左右未來利率走向。

日本航運業者領跌，日經指數內川崎汽船跌4.14%最多。弱勢族群中，輪胎業者普利司通跌3.87%，航空業者的全日空與日本航空分別跌2.42%與3.19%。

安川電機上修財測後，這家機器人手臂製造商，周線迄今雖已漲3.14%，但還是跌2.11%。

東寶宣布，上季營利增近4倍後，這家電影娛樂業者股價大漲11.09%。

東證核心30中，武田製藥漲1.74%最多，其次是人力仲介業者瑞可利漲1.52%。至於表現最差個股，日立跌3.02%最大，發那科也跌1.82%。