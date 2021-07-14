味王(1203)今(14)日召開股東會，除通過去年財報及每股配發現金股利1.1元，也順利完成董事改選。

味王表示，今年度雖然有因新冠肺炎影響，但第一季疫情趨緩，速食麵及速食品需求減少；為維持台灣整體食品本業競爭力，在設備更新上，仍持續進行以自動化設備來取代對人力的依賴；而醬油新調配棟已經發包中，速食麵廠持續更新設備，提高自動化生產能力，以提高生產量同時降低人力需求。至於速食品組已經新購入充填機，正裝機測試中，同時增加產品多樣性，以應付未來市場需求；新產品推出上，味王將以個人化產品為方向，應付未來可能影響。

針對閒置資產開發，味王表示，將持續辦理申請作業流程，儘早開發，在國外投資事業方面，將增加產能以應付客戶需求， 創造更高業績。

面對後疫情時代，味王以順應時代變遷和產業型態的改變，由於疫情催化電商通路的大幅成長和蓬勃發展，線上購物頻率增加及外送宅配服務更加成熟，因此如何應用數位科技帶來的便利，發展電商銷售方式，是未來努力的重點。

在各項產品的發展方面，味王速食麵將繼續推動設備更新及擴充產能，以提升生產效率，並強化開發技術，加入健康及多元特色，更要加強行銷力道，進行品牌宣傳，期能擴張新客群，藉此提高市佔率及產品附加價值。

另外，味王今日也順利完成董事改選，此次味王新選出的董事為大洋僑果代表人陳清福、(亙)原實業、全青(股)代表人穎川万和，僑果企業(股)代表人穎川浩和，甘錦裕、福太投資(股)代表人周海國，謙順行(股)代表人杜恒誼， 陳恭平、傳倫投資(投)代表人賴其里、協美實業(股)代表人葉啟昭，僑果實業(股)代表人陳月鳳、僑協企業(股)代表人李啟隆。至於獨董三席方別為廖季方、江文章、胡東晃。