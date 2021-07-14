彭博社報導，蘋果公司正在著手開發讓用戶分期付款購物的服務，受此打擊，Afterpay Ltd等「先買後付」（buy now pay later, BNPL）概念股重挫。

知情人士透露，美國科技巨頭蘋果將引進高盛作為承辦該貸款服務的銀行。高盛是2019年蘋果推出信用卡Apple Card以來的合作夥伴。

在那斯達克上市的Affirm Holdings周二收跌10.5%，盤中一度暴跌逾14%。澳洲最大的BNPL服務商、在澳洲上市的Afterpay周三收盤暴跌9.59%，盤中一度跌近10%。其規模較小的同業Zip Co Ltd重挫11.38%。在法國掛牌的Sezzle慘跌近10%。

彭博報導指出，蘋果將提供Apple Pay用戶分為4期的無息分期付款，或為期數個月的有息分期付款服務。

高盛拒絕對此消息置評。蘋果尚未發表評論。

蘋果若真的推出分期付款服務，將直接與Klarna、Afterpay、Zip的Quadpay，以及Affirm在美國推出的類似服務競爭。

投銀Jefferies 分析師出具報告指出，毫無疑問的，這些消息將導致Afterpay和Zip股價下挫，但新加入的競爭需要一些時間才會產生影響。BNPL在美國的普及率僅占線上銷售額的2%，這表示仍有成長空間。

新冠疫情期間的居家防疫生活模式帶動網購需求激增，過去一年來BNPL產業蓬勃發展，這樣的趨勢亦引起PayPal等主流公司關注。 PayPal周三在澳洲推出BNPL服務，並直接下戰帖宣布將取消滯納金，此舉勢必對澳洲本地業者Afterpay帶來巨大衝擊，去年光是滯納金就讓該公司賺進近7000萬澳元的收入。

要迎戰像蘋果這樣規模的大公司和其他可能加入的新競爭者，將使純BNPL公司面臨重大考驗，基本上這些BNPL新興公司迄今尚未受過挑戰。