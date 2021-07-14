朴素珍在《怪奇大廈》中飾演藥師，遇上可怕怪事。（車庫娛樂提供）

今夏最受矚目的恐怖懼作《怪奇大廈》集結《惡女》盛駿、《浪漫醫生金師傅》金洪波、《天空之城》金寶羅、《愛不可失》朴素珍等實力派演員，將帶領觀眾一起體驗今夏最令人嚇破膽的恐怖故事！《怪奇大廈》故事敘述恐怖網路漫畫家智宇（盛駿飾）為尋找靈感，而造訪了被稱為「怪奇大廈」的老舊大廈。表情令人難以猜透的大廈管理人（金洪波飾），告訴智宇大廈所發生的不可思議事件，智宇愈聽愈入迷，開始執著於怪奇大廈所發生的一切。

《怪奇大廈》電影預告當時在韓國公開後，三天就累積了超過70萬的瀏覽人次，留言數超過1.6萬，分享數逼近3000次，引起極大的話題，許多網友紛紛留言表示：「嚇破膽！夏天就是該看這部消暑！」、「好久沒看到那麼恐怖的預告！」、「為什麼要在晚上看這支預告，嚇到快睡不著了！」、「這預告怎麼愈看愈可怕啊！」許多觀眾都感到驚嚇不已！

模特兒出身的演員盛駿，曾在話題韓劇《戀愛的發現》中和鄭裕美展現甜密心動演技，而被觀眾封為「浪漫男神」，這次盛駿在《怪奇大廈》中，飾演一名網路漫畫家，為了獲得靈感而造訪了詭異的大廈，展現令觀眾耳目一新的精彩演技。特別的是，《怪奇大廈》是盛駿睽違四年的回歸作，他在去年2月服役時宣布了未婚妻懷孕的消息，引起極大的關注，後來在去年9月正式成為人夫，盛駿表示：「對我而言《怪奇大廈》是睽違已久的作品，起初很擔心是否能表現得好。但在導演的帶領下，讓我能自在地進行拍攝。」對於成為人夫、父親後的變化，盛駿表示：「再怎麼說也有了自己的家庭，有了要竭盡全力工作的決心。」首度與盛駿合作的導演趙巴倫表示：「這是盛駿退伍後久違的拍攝現場，他在現場所展現的專注力令人十分驚訝。」

而在話題韓劇《浪漫醫生金師傅》飾演院長的金洪波，這次在《怪奇大廈》中飾演了解所有大廈怪事的大廈管理人，是十分關鍵的人物。趙巴倫導演表示：「以金洪波前輩的資歷而言他的態度可以很有餘裕，但他在拍攝現場時總是積極和大家討論，事先做足準備，這令身為導演的我十分感動。」童星出身的金寶羅先前以電視劇《天空之城》再次引起話題，這次她在《怪奇大廈》中飾演守在盛駿身邊的後輩「多慧」一角，為了支持喜歡的前輩，她總是盡全力地幫助前輩，將展現充滿魅力的演技。趙巴倫導演表示：「金寶羅很適合『多慧』這個角色，是值得信賴的演員，非常適合參演各類型的電影！」驚悚恐怖的《怪奇大廈》8月6日在台上映。