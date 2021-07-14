東京奧運中國體育代表團總人數為777人，其中運動員431人（女運動員298人、男運動員133人），教練員、領隊、隊醫人員等運動隊工作人員307人，團部工作人員39人。教練包括來自美國、德國、英國、法國等19個國家的30名外教，涉及田徑、賽艇、水球、橄欖球等17個項目。東京奧運是中國隊境外參賽規模最大的一屆奧運會。目前，代表團成員疫苗接種率達99.61％。

431名運動員來自全大陸28個省區市，其中包括滿族、蒙古族、回族等9個少數民族的33名運動員。運動員平均年齡25.4歲，年齡最小的是跳水隊的全紅嬋，14歲，最大的是馬術隊的李振強，52歲。

運動員中參加過奧運會的有138人，占運動員總數的32.02％， 其中131人參加過2016年里約奧運會。首次參加奧運會的有293人，占運動員總數的67.98％。參加過亞運會的有291人，占運動員總數的67.52％，沒有參加過亞運會的有140人，占運動員總數的32.48％。

女子田徑運動員鞏立姣、女子跆拳道運動員吳靜鈺、男子射擊運動員龐偉、男子蹦床運動員董棟等將第四次參加奧運會，是代表團中參加奧運會次數最多的運動員。運動員中有11個專案的24人為奧運會冠軍，其中19人為里約奧運會冠軍，包括曹緣、趙帥、石智勇、朱婷、鐘天使、馬龍、諶龍等。

本屆奧運會共設33個大項339個小項，中國體育代表團共報名參加除衝浪、棒壘球和手球之外的30個大項225個小項的比賽，為境外參賽小項最多的一屆。其中乒乓球、羽毛球、舉重、跳水、花式游泳、蹦床、射箭、皮划艇靜水、現代五項、山地自行車、高爾夫、三人籃球、攀岩等滿項報名參賽。