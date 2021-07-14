疫情肆虐下，全台旅宿業者生意慘澹。近日微解封，高雄旅宿業者也搶商機，紛紛祭出優惠吸客，業績也「微」回流。其中，御宿商旅兩館憑黃色疫苗接種卡入住可打折、高雄福華則持PCR 檢測陰性證明或黃卡入住可升等。高雄翰品酒店日前自主性歇業，13日起開放住房，住宿率逐漸回溫，預料暑假會更明顯。

高雄翰品酒店13日復業，目前7月訂房率平均1成多。（柯宗緯翻攝）

御宿集團總裁劉坤福表示，目前旗下3家商旅、約200房專做防疫旅館，但入住率約4成，其餘汽車旅館、商旅住房率約1成，近日商務客有回溫，加上迎接微解封，希望客人能回流。

高雄福華飯店推出「安心微放風旅行」，期待業績回流。（柯宗緯翻攝）

劉坤福指出，御宿商旅明華館、中山館推出「抗疫優惠專案」，憑疫苗接種紀錄卡入住就享85折優惠，他強調，旅館每日加強環境清潔及消毒作業，包括實聯制、量體溫、戴口罩、設施限量與分流，不管是公共區域及房內設施都不放過，請民眾放心入住。

高雄翰品酒店推出「36小時享度假」等3個住房專案，可於早上10點提早入住，隔天晚上10點退房。高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，解封初期祭出優惠住房專案，希望迎接好久不見的客人前來消費，飯店也已規畫完善安心住宿計畫，會配合實名制、測量體溫及酒精消毒、人流管制措施，持續做好防疫工作，提供更安心的住宿環境。

高雄翰品指出，這幾天住房率維持在1成左右，不過目前8月有2成，其中以合約商居多，研判大多民眾還在觀望大環境，或許等7月底比較疫情穩定，就會比較明朗。

高雄福華大飯店快閃推出「安心微放風旅行住房專案」，該專案依入住人數贈飯店限量版口罩，還可提早於中午12點Check in，住滿24小時。值得一題的是，入住時如有提供PCR檢測陰性證明或接種疫苗黃卡(二擇一），還可享升等尊爵豪華房型及加贈迎賓飲料等禮遇。

高雄漢來大飯店即日起至7月26日推出買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案，只要一次預訂3間或連住3晚，即加贈平日雙人房住宿券一張，在後疫時代出現報復性旅遊前，期待旅客可趁此機會預約疫後旅行計畫。住宿期限至2021年9月30日止。

義大皇家酒店即日起至8月29日止推出「義起小旅行」住房專案，平日入住雅緻家庭房一晚，包含二位成人及二位兒童早餐優惠價不用4千元，加價1千元起，即可以升等為含一家四口早餐與家庭分享晚餐的住房專案。

國泰飯店高雄中山館即日起至7月25日（入住期間可至9月30日）也推出「微解封計畫」快閃住房活動，只要旅客提出入住日前三日的快篩陰性報告證明，再加碼現折住宿費300元。