中醫師王大元因為外表神似網紅，名氣大增，王大元日前第一次參加電視節目錄影滿心期待，卻因為新冠病毒在台爆發進入三級警戒，電視台因此停棚將近兩個月，沒想到卻讓王大元壓力爆表，因為從沒錄過影的王大元每週都會經歷一次準備要錄影，但因為疫情又要延期的通知：「節目單位周一通知我要錄影，有可能週五又告訴我繼續延期，心情像是坐雲霄飛車，從緊張到不用錄的放鬆不斷起伏。」

隨著微解封政策上路，電視台遵守防疫規定，錄影就找了醫生群為節目助陣，希望透過醫生的專業知識，可以為電視機觀眾朋友放鬆之餘，得到相關的衛教知識。為了這次首次錄影，王大元做足功課，把過往的集數將近看了100集，摸熟節目的流程，沒想到第一次錄影竟然都沒有機會登上九宮格挑戰，讓他非常扼腕：「非常感謝城城哥，一直不斷CUE我搶答，難道這就是新人待遇嗎？直呼希望製作單位下次一定要再邀請他雪恥。」

王大元擁有國立陽明大學微生物暨免疫學研究所碩士，現在還在國立台北大學法律研究所攻讀碩士，蠟燭兩頭燒，白天上課晚上看診的節奏，把自己搞到要崩潰，卻還是想要定期上粉絲專頁解答網友問題，但網友最常問的問題是：「你真的跟網紅博恩沒有血緣關係嗎？」讓他哭笑不得：「我自己看是覺得不像啦，但身邊朋友真的都說很像。」