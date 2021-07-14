【旅遊經 編輯部報導】

2020-2021年因新冠肺炎，打亂了許多人的行為模式，尤其今(2021)年疫情在國內延燒影響國人甚鉅，旅遊及學習的極大的改變，在今年暑假主要學習或夏令營將以線上課程學習為主軸，目前林務局嘉義及東勢各推出不同的線上課程供民眾選擇參與，包括：觸口自然教育中心推出「森林繪本線上導讀」及「線上DIY-蟹蟹在身邊」；八仙山自然教育中心推出「在家森林筆記」線上課程。

林務局嘉義林區管理處觸口自然教育中心配合政府防疫政策，室內場域暫不開放，秉持「學習不間斷，環教不停歇」的精神，規劃多樣化的線上課程，觸口自然教育中心在7月24日（六）率先推出「森林繪本線上導讀」及「線上DIY-蟹蟹在身邊」2項課程，希望讓民眾在家也能感受自然，認識森林多元的生態系服務。

「森林繪本線上導讀」系列首先推出小達爾文的探險旅程線上版課程，「小達爾文的探險旅程」一書是根據演化大師達爾文兒時的故事和信件彙編而成，介紹青少年時期的達爾文探索自然、科學實驗的歷程，藉以啟發讀者主動調查、解決問題的興趣與動機，非常適合年輕學子閱讀和操作。

「蟹蟹在身邊」DIY活動因有材料包寄送流程，請欲參與民眾於7月20日前至網站報名(圖：嘉義林管處提供)

熱門的親子課程《蟹蟹在身邊》裡的DIY材料包，讓學員在家也能線上跟著環教師在家裡做出螃蟹吊飾，課程中除了逐步引領學員製作吊飾外，並輔以拍攝園區螃蟹畫面及相關生態資訊，讓學員可以瞭解淺山中珍貴的溪蟹生態。「森林繪本線上導讀」及「線上DIY-蟹蟹在身邊」材料包活動報名網址。

8月後中心預計會再陸續推出「線上學森林」及「森林網頁遊戲」等多項課程。課程屬性將搭配小遊戲和抽獎活動，讓學員即便隔著螢幕也能感受到滿滿的學習樂趣，期許在疫情之下，大家都能讓心情保持自然，心裡也保有自然。

八仙山自然教育中心7月開始每週透過Youtube平台直播，由駐守在山上的環境教育教師與學員互動，認識森林裡多樣性的生物。繼7月1日晚間在Youtube平台直播的「夜間點燈－你沒看過的趨光世界」線上課程後，第二場7/22將開辦「在家森林筆記」。

罕見的長臂金龜突然闖入直播現場(圖：東勢林管處提供)

學員透過鏡頭近距離觀察鍬形蟲，觀賞環教師的解說(圖：東勢林管處提供)

直播前環教師們認真演練(圖：東勢林管處提供)

「點燈」是一種在夜間，利用生物趨光性吸引昆蟲前來停在白幕上，讓我們較容易近距離觀察野生動物的方法，7月1日直播當天天氣晴朗，因此蟲況非常好，各種蝶、蛾、螞蟻、蝗蟲、螳螂、椿象和甲蟲類紛紛前來，包括深受民眾歡迎的二點鋸鍬形蟲和鹿角鍬形蟲。不過最佳人氣獎還是要頒給長臂金龜，牠是一種身上會閃耀綠色金屬光澤、殼上佈有金色細毛、第一對足特別長的大型甲蟲，即使在八仙山也不易見到。所以當一隻長臂金龜突然拍翅闖入直播現場，連正在上課的直播主環教師也興奮地停下來，將鏡頭轉向牠，觀眾紛紛留言「超大獎」、「這場直播好值得」。

※.相關課程資訊：

◎.「森林繪本線上導讀」及「線上DIY-蟹蟹在身邊」課程，可至觸口自然教育中心Facebook粉絲專頁，或直接來電 (05)259-0211洽詢。

◎. 「在家森林筆記」系列線上課程的首播，有興趣的民眾可至「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」Facebook粉絲頁設定為「搶先看」，就能第一時間收到開課資訊。報名連結。